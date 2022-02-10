В Красноярском крае подростку дали 5 лет колонии по статье о терроризме

13:20
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Первый Восточный окружной военный суд дал 5 лет колонии подростку из города Канска в Красноярском крае по делу о прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности, создании и хранении взрывчатых средств, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
Собеседник агентства добавил, что также на осужденного наложен штраф в размере 30 тысяч рублей.
По информации правоохранителей, еще двое фигурантов дела были осуждены на 4 и 3 года условно.
Ранее стало известно, что в российских регионах задержали 14 участников "сваттинговых" интернет-сообществ за массовое "минирование" школ, больниц и других объектов в РФ и других странах.
Против подозреваемых в распространении заведомо ложных сообщений о терактах возбудили уголовные дела. Им грозит до восьми лет колонии. В настоящее время продолжаются поиски остальных участников.
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