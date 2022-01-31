Уголовное дело о призывах к терроризму возбудили против сына экс-судьи Янгулбаева

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В отношении сына бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева Ибрагима возбудили уголовное дело о призывах к терроризму, он объявлен в федеральный розыск и заочно арестован по решению суда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ по Чеченской Республике.

"В отношении Янгулбаева Ибрагима Сайдаевича избрана мера пресечения в виде ареста. В рамках ранее возбужденного уголовного дела по части 2 статьи 205.2 УК РФ Янгулбаев Ибрагим Сайдаевич находится в федеральном розыске", – говорится в сообщении.

В полиции пояснили, что в настоящее время правоохранители ведут розыск подозреваемого. Часть 2 статьи 205.2 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Как сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале, братья Байсангур и Ибрагим Янгулбаевы в 2020 году уехали из РФ в Европу. Там они начали вести радикальный телеграм-канал.

Ранее стало известно, что правоохранители доставили жену Янгулбаева в Грозный как свидетеля по уголовному делу. Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в пособничестве терроризму и экстремизму, а также заявил, что сам судья испортил свою репутацию и позорно сбежал из Грозного.

Спустя несколько дней адвокат Наталья Добронравова сообщила, что бывший чеченский судья вместе с дочерью покинул Россию. При этом она заявила, что знает, в какую страну они направились, однако информацией делиться не стала.