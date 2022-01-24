Глава СПЧ прокомментировал обвинения Кадырова в адрес Каляпина

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Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о члене СПЧ Игоре Каляпине.

Он рассказал, что знает о непростых отношениях между Кадыровым и Каляпиным, а также напомнил, что последний входит в президентский совет, который является консультативным органом при главе государства.

"На эту должность он был назначен указом президента Российской Федерации, а, как известно, такие назначения в обязательном порядке сопровождаются соответствующими проверками", – цитирует Фадеева сайт "Комсомольской правды".

Также он подчеркнул, что для задержания человека по обвинению в терроризме нужны серьезные доказательства.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что журналистку Елену Милашину и Игоря Каляпина надо задержать за пособничество террористам. До этого Кадыров заявил, что экс-судья Верховного суда республики Сайди Янгулбаев является воплощением предательства.

Правоохранители доставили жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева в Грозный как свидетеля по делу. Кадыров тогда уточнял, что Янгулбаевым три раза отправляли повестку. Глава республики обвинил семью Янгулбаевых в пособничестве терроризму и экстремизму, а также заявил, что сам судья испортил свою репутацию и позорно сбежал из Грозного.

Спустя несколько дней адвокат Наталья Добронравова сообщила, что бывший чеченский судья вместе с дочерью покинул Россию. При этом она заявила, что знает, в какую страну они направились, однако информацией делиться не стала.