Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

14:10

Глава СПЧ прокомментировал обвинения Кадырова в адрес Каляпина

политика

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о члене СПЧ Игоре Каляпине.

Он рассказал, что знает о непростых отношениях между Кадыровым и Каляпиным, а также напомнил, что последний входит в президентский совет, который является консультативным органом при главе государства.

"На эту должность он был назначен указом президента Российской Федерации, а, как известно, такие назначения в обязательном порядке сопровождаются соответствующими проверками", – цитирует Фадеева сайт "Комсомольской правды".

Также он подчеркнул, что для задержания человека по обвинению в терроризме нужны серьезные доказательства.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что журналистку Елену Милашину и Игоря Каляпина надо задержать за пособничество террористам. До этого Кадыров заявил, что экс-судья Верховного суда республики Сайди Янгулбаев является воплощением предательства.

Правоохранители доставили жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева в Грозный как свидетеля по делу. Кадыров тогда уточнял, что Янгулбаевым три раза отправляли повестку. Глава республики обвинил семью Янгулбаевых в пособничестве терроризму и экстремизму, а также заявил, что сам судья испортил свою репутацию и позорно сбежал из Грозного.

Спустя несколько дней адвокат Наталья Добронравова сообщила, что бывший чеченский судья вместе с дочерью покинул Россию. При этом она заявила, что знает, в какую страну они направились, однако информацией делиться не стала.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать