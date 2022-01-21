Кадыров заявил, что жену экс-судьи ВС Чечни доставили в Грозный как свидетеля по делу

21 января, 22:09
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что правоохранители доставили жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева в Грозный как свидетеля по делу. Об этом Кадыров сообщил в своем телеграм-канале.
Глава Чечни уточнил, что Янгулбаевым три раза отправляли повестку. Кроме того, по его словам, все действия оперативников проводились согласно закону.
"Сегодня, после того как женщина была доставлена в Грозный, она напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза. Тем самым она уже заработала себе статью на реальный срок заключения", – заявил Кадыров.
Он отметил, что Мусаевой нужно было только прийти к следователю по повестке и не доводить данный инцидент до крайности.
"Правозащитники" окрестили происшедшее как похищение, хотя правоохранители совершали законные и согласованные оперативные действия. Выясняется, что один из сыновей Янгулбаевых выступает с прямыми и открытыми угрозами в мой адрес, говорит, что не простит мне такое. Этим человеком займутся компетентные органы", – заключил глава Чечни.
Отмечается, что Кадыров также обратился в Верховный суд РФ с просьбой лишить Сайди Янгулбаева статуса судьи. По словам главы республики, Янгулбаев испортил судейскую репутацию и позорно сбежал из Грозного.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что накануне в квартиру судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, в настоящее время проживающего в Нижнем Новгороде, ворвались люди в масках, представившиеся оперативниками. Они потребовали, чтобы тот явился на допрос в Чечне, а затем увезли его супругу Зарему Мусаеву якобы как свидетеля по делу о мошенничестве.
Позже данный инцидент прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле предпочитают не верить непроверенной информации.
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