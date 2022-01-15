Кадыров поручил удалить враждебные высказывания об Ингушетии в соцсетях

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил удалить любое враждебное высказывание в адрес представителей Ингушетии в соцсетях. Об этом заявил министр республики по национальной политике Ахмед Дудаев в ходе прямого эфире в Instagram.
"[Поручено. – Прим.ред.] довести до каждого, кто трудится на пути Первого Президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова, будь то любая организация, житель республики, министерство или же религиозное объединение, удалить любое враждебное высказывание в адрес представителей ингушского народа", – сказал Дудаев.
Он отметил, что теперь начинается новая страница в истории взаимоотношений двух народов.
Ранее Кадыров обратился к ингушскому народу и попросил предъявить ему убедительные обвинения. По его словам, если люди не могут представить обоснованные обвинения, значит, они пытаются задеть честь и достоинство. На уточнение претензий глава Чечни дал три дня.
В конце сентября 2018 года в Магасе подписали договор об установлении административной границы между двумя субъектами. Согласно документу, между регионами проведен равноценный обмен нежилыми территориями Надтеречного района Чечни и Малгобекского района Ингушетии.
Чечня получила часть Надтеречного района Ингушетии и горно-лесистую местность. Ингушетия получила равносильную территорию на границе с Малгобекским районом. Блокпосты между Ингушетией и Чечней устанавливаться не будут.
Вопрос о спорных территориях между Чечней и Ингушетией оставался нерешенным с начала 1990-х годов.
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