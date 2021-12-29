Кадыров объяснил свои слова о присоединении Украины к России

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал собственное заявление о возможности присоединения Украины к России. Об этом политик рассказал во время прямого эфира в своем официальном аккаунте в Instagram.

Ранее Кадыров допустил вхождение Украины в состав России в случае, если украинский лидер Владимир Зеленский продолжит проводить враждебную политику в отношении РФ.

Глава Чечни заявил, что выразил свое личное мнение по данному вопросу. Кадыров посчитал, что сейчас безопасность России находится под угрозой, так как европейские государства постоянно приближаются к границам РФ.

"Если мы сдадим свои позиции, нам могут диктовать, как и другим, свои условия. Поэтому я, как гражданин, беспокоящийся за свою республику, регион, государство, народ, высказал свое мнение", – подчеркнул политик.

Глава Чечни подтвердил, что готов в качестве добровольца отстаивать позиции государства, президента и народа. Он добавил, что украинские власти проводят предательскую политику в отношении славянских народов.

"Они часто объявляют войну против своего народа, своей религии – и это очень страшно для всех нас. Я думаю, что украинский народ выйдет и скажет свое мнение, позицию и определится со своими взглядами. Нам Запад не принесет пользу", – заключил Кадыров.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко выразил мнение, что Зеленский из-за страха не ответил на слова Кадырова о возможности присоединения Украины к России.

Гончаренко посчитал, что украинский лидер запретил властям страны комментировать международную политическую ситуацию. При этом сам президент также воздерживается от ответов.