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Москва 24

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Общество

19:46

Кадыров рассказал, за что его ругает мама

власть общество

Фото: Москва 24/Александр Авилов

За строгость с подчиненными Рамзана Кадырова ругает мама. Об этом глава Чечни рассказал в ходе ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, чьи советы он слушает.

"Она (мама. – Прим. ред.) смотрит дома телевизор, если я кого-то поругаю... <...> Она мне звонит: "Рамзан, у него дома семья... Им будет неудобно", – сказал он.

Кадыров добавил, что ему в свою очередь приходится доказывать маме, что он ругает подчиненных заслуженно.

Ранее в ходе большой пресс-конференции в "Манеже" Владимир Путин ответил на вопрос о любимчиках в российском правительстве. По словам главы государства, любимчиков у него нет, однако в кабмине и администрации есть те, кто действительно заслуживает поощрения.

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