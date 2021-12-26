Кадыров рассказал, за что его ругает мама

Фото: Москва 24/Александр Авилов

За строгость с подчиненными Рамзана Кадырова ругает мама. Об этом глава Чечни рассказал в ходе ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, чьи советы он слушает.

"Она (мама. – Прим. ред.) смотрит дома телевизор, если я кого-то поругаю... <...> Она мне звонит: "Рамзан, у него дома семья... Им будет неудобно", – сказал он.

Кадыров добавил, что ему в свою очередь приходится доказывать маме, что он ругает подчиненных заслуженно.

Ранее в ходе большой пресс-конференции в "Манеже" Владимир Путин ответил на вопрос о любимчиках в российском правительстве. По словам главы государства, любимчиков у него нет, однако в кабмине и администрации есть те, кто действительно заслуживает поощрения.

