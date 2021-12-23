Путин ответил на вопрос о любимчиках в правительстве РФ

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Владимир Путин заявил, что у него никогда не было любимчиков среди членов правительства Российской Федерации. Об этом он рассказал в рамках ежегодной большой пресс-конференции.
"Любимчиков нет, а некоторые члены администрации и правительства действительно заслуживают поощрения", – заявил глава государства.
Вместе с тем президент отметил, что нельзя выделять кого-то отдельно, требуется оценивать работу правительства как коллектива в целом.
Ранее Владимир Путин ответил на вопрос журналиста о том, почему не уезжает в тайгу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Глава государства в шутку отметил, что если брать в поездку и главу правительства, то "кто в лавке-то останется?".
Владимир Путин в четверг, 23 декабря, проводит ежегодную большую пресс-конференцию. За первые два часа мероприятия президент РФ ответил на 22 вопроса.
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