Путин рассказал, как относится к хайпу

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Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал о своем отношении к хайпу.

"Главное, чтобы он не был злым", – высказался президент.

Ранее Путин заявил, что для интернет-компаний главным является извлечение выгоды, отсюда и берется деструктивный контент в социальных сетях. По словам президента, эта проблема наблюдается не только в России.

Он подчеркнул, что корпорации уходят от национального контроля, а о детях не думают. По его мнению, с этим связаны все негативные явления, в том числе призывы к суициду и трагедии в школах.