Началась большая пресс-конференция Владимира Путина

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
В "Манеже" началась 17-я пресс-конференция Владимира Путина. Мероприятие проходит в очном формате.
Аккредитацию в общей сложности получили 507 журналистов. Среди участников – Сергей Шнуров, который задавал вопрос президенту в минувшем году, а также Ксения Собчак, пропустившая встречу с президентом в 2020-м. На пресс-конференцию были аккредитованы как федеральные, так и региональные издания.
Также в списках значатся корреспонденты зарубежных телеканалов "Аль-Арабия" и "Аль-Джазира", CCTV, NBC News и ABC News. Кроме того, на мероприятие аккредитован ряд международных информационных агентств.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что вопросы журналистов предварительно не прописываются, однако их легко спрогнозировать. По его словам, администрация президента внимательно следит за актуальной информационной повесткой.
Песков объяснил, что "Манеж" был выбран из-за простоты обеспечения соблюдения санитарно-эпидемических мер на большой площади. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора была обеспечена безопасная дистанция между местами журналистов и российского лидера.
Прошлогоднее мероприятие проходило в дистанционном формате. Путин отвечал на вопросы из резиденции в Ново-Огареве, в то время как журналисты находились в Центре международной торговли в Москве, а для представителей других регионов организовали местные площадки.
Пресс-конференции президент проводит с 2001 года, перерыв был сделан только на период его работы в должности премьер-министра с 2008 по 2012 год. В 2020 году президент общался с журналистами 4 часа 29 минут. Рекорд в 4 часа 40 минут был установлен в 2008 году.
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