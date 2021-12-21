Кадыров отреагировал на открытие парка имени Дудаева в Турции

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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал сообщение об открытии в турецком Керфезе парка имени первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохара Дудаева, отметив, что увековечивание имен террористов может оказать негативное влияние на отношения Москвы и Анкары.

По словам Кадырова, официальное открытие памятника Дудаеву является циничным шагом, который не соответствует дружественному позиционированию Турции по отношению к России. Глава Чечни отметил, что российские власти могли бы ответить на него аналогичным образом.

"Например, в таком случае вполне логично и политически "зеркально" с нашей стороны увековечить в Грозном имя основателя Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненное заключение в одной из турецких тюрем", – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чечни подчеркнул, что МИД РФ должен отреагировать на этот шаг Анкары и принять необходимые ответные дипломатические меры.

Ранее Кадыров предложил компетентным органам проверить высказывание режиссера Александра Сокурова о Северном Кавказе на факт "антигосударственного и экстремистского характера".