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Политика

21:06

Кадыров предложил Байдену посетить Чечню в ответ на негативные высказывания

политика

Фото: kremlin.ru

Рамзан Кадыров предложил Джо Байдену посетить регион в ответ на негативные высказывания о защите прав сексуальных меньшинств, в которых лидер США упомянул Чечню и Камерун. Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале.

"Байден, позорно вернувший войска из Афганистана, ни с того ни с сего вдруг начал упоминать Чеченскую Республику. Мы еще не оправились от ряда его нелепых заявлений и поступков на посту президента Соединенных Штатов, а он уже радует нас своими новыми странными и вздорными высказываниями. Байден сделал настолько абсурдное заявление, в ответ на которое я могу только пригласить его в нашу республику", – написал глава Чечни.

Ранее Джо Байден на ежегодной 76-й сессии Генассамблеи ООН обратился к мировому сообществу с призывом о необходимости работать вместе.

Он также заявил, что Вашингтон не стремится к новой холодной войне и расколу мира. Одним из своих приоритетов президент США считает укрепление союзничества, в том числе с Евросоюзом.

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