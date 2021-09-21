Байден заявил мировому сообществу о необходимости работать вместе

18:08
Фото: AP Photo/Evan Vucci
Президент США Джо Байден на ежегодной 76-й сессии Генассамблеи ООН обратился к мировому сообществу с призывом о необходимости работать вместе, сообщает РИА Новости.
"Наш личный успех завязан на успех других, для обеспечения нашего собственного будущего мы должны работать вместе. Я считаю, что мы должны работать вместе как никогда", – сказал Байден.
Он также заявил, что Вашингтон не стремится к новой холодной войне и расколу мира. Одним из своих приоритетов президент США считает укрепление союзничества, в том числе с Евросоюзом.
"Мы не хотим возвращения холодной войны или мира, поделенного на блоки. <...> США готовы работать с любой страной, которая готова на решение существующих проблем", – подчеркнул американский лидер.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не планирует участвовать в организованном Джо Байденом онлайн-саммите по вопросам борьбы с пандемией.
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