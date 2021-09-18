Швейцария потратила 10 млн долларов на встречу Путина и Байдена

12:00
Фото: kremlin.ru
Швейцарский кантон Женева завершает подсчет стоимости организации встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно предварительным оценкам экспертов, расходы на безопасность составили порядка 5,176 миллиона франков (единица национальной валюты примерно равна 1,08 доллара). Часть трат возьмет на себя Федеральная полиция.
Кроме того, более 222 тысяч франков было выделено на протокольные службы. Еще 518 тысяч составила выплата для организаций, которые были вынуждены остановить работу из-за включения в периметр безопасности саммита.
Федеральный департамент по иностранным делам Швейцарии отдельно планирует компенсировать 3 миллиона франков, затраченные на сопровождение журналистов, которые работали на саммите.
"Окончательный расчет затрат кантона на проведение саммита Россия-США завершается и очень скоро будет отправлен Федеральным властям, с которыми кантон Женева тесно сотрудничает по этому вопросу", – заявил глава пресс-службы руководства региона Эммануэль Куэно.
Саммит Владимира Путина и Джо Байдена состоялся 16 июня 2021 года в Женеве. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, итог переговоров оценивается положительно.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: