Швейцария потратила 10 млн долларов на встречу Путина и Байдена

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Швейцарский кантон Женева завершает подсчет стоимости организации встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно предварительным оценкам экспертов, расходы на безопасность составили порядка 5,176 миллиона франков (единица национальной валюты примерно равна 1,08 доллара). Часть трат возьмет на себя Федеральная полиция.

Кроме того, более 222 тысяч франков было выделено на протокольные службы. Еще 518 тысяч составила выплата для организаций, которые были вынуждены остановить работу из-за включения в периметр безопасности саммита.

Федеральный департамент по иностранным делам Швейцарии отдельно планирует компенсировать 3 миллиона франков, затраченные на сопровождение журналистов, которые работали на саммите.

"Окончательный расчет затрат кантона на проведение саммита Россия-США завершается и очень скоро будет отправлен Федеральным властям, с которыми кантон Женева тесно сотрудничает по этому вопросу", – заявил глава пресс-службы руководства региона Эммануэль Куэно.

Саммит Владимира Путина и Джо Байдена состоялся 16 июня 2021 года в Женеве. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, итог переговоров оценивается положительно.