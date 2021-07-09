Путин и Байден провели телефонный разговор

Фото: kremlin.ru
Между Владимиром Путиным и Джо Байденом состоялся телефонный разговор. В ходе него лидеры обсудили работу своих команд после саммита в Женеве. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
"Лидеры оценили совместную работу своих команд после саммита России и США, которая привела к единогласному принятию сегодня Советом Безопасности ООН решения о возобновлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии", – говорится в сообщении.
Байден также затронул вопрос продолжающихся в отношении США и других стран атак с использованием программ-вымогателей, якобы осуществляемых базирующимися в РФ преступниками. Американский лидер призвал российские власти принять меры по предотвращению деятельности соответствующих преступных групп и отметил, что Соединенные Штаты будут предпринимать все необходимые шаги, направленные на защиту своих граждан и инфраструктуры от кибератак.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что хакеры, предположительно, связанные с Россией, взломали Национальный комитет Республиканской партии Соединенных Штатов. К каким именно данным был получен доступ и были ли они украдены, не уточнялось.
Данную информацию опровергло российское посольство в Вашингтоне.
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