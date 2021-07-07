Посольство России опровергло статью Bloomberg о русской кибератаке

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Фото: depositphotos/AndreyPopov
Российское посольство в Вашингтоне назвало измышлениями сообщения о взломе российскими правительственными хакерами Национального комитета Республиканской партии США. Об этом сообщает News.ru.
"Решительно отвергаем подобные измышления. Подчеркиваем, что в самой партии опровергли факт кибернападения. Никаких доказательств того, что атака имела место, – нет", – подчеркнули в диппредставительстве.
В посольстве напомнили о прошедшем в Женеве саммите, в рамках которого российский и американский лидеры договорились возобновить диалог о кибербезопасности ради повышения защищенности информационной структуры каждого из государств.
В то же время ни на чем не основанные обвинения подобному сотрудничеству лишь мешают, заключили дипломаты.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что хакеры, предположительно связанные с Россией, взломали Национальный комитет Республиканской партии Соединенных Штатов. К каким именно данным был получен доступ и были ли они украдены, не уточнялось.
В Национальном комитете Республиканской партии США опубликованную информацию о кибервзломе опровергли.
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