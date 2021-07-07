Нацкомитет республиканцев США опроверг сообщения о кибервзломе

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Национальный комитет Республиканской партии Соединенных Штатов опроверг сообщения о кибервзломе, хакерам не удалось получить данные. Об этом в среду, 7 июля, заявил шеф аппарата RNC Ричард Уолтер.

"На выходных нам сообщили, что был взломан сторонний провайдер Synnex. Мы немедленно заблокировали доступ со всех аккаунтов Synnex к нашему облачному сервису. Наша команда работала с Microsoft над изучением наших систем. <...> Ни к каким данным RNC доступа получено не было", – приводит слова Уолтера агентство Reuters.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что хакеры, предположительно связанные с Россией, взломали Национальный комитет Республиканской партии США.

В начале июля британские и американские спецслужбы в совместном докладе обвинили Главное разведывательное управление РФ в хакерских атаках на сотни правительственных и частных структур по всему миру. В свою очередь в посольстве РФ в Соединенных Штатах опровергли эту информацию. В диппредставительстве добавили, что для России является приоритетом борьба с киберкриминалом и она противодействует таким преступлениям.

В дипведомстве также подчеркнули, что с американской стороны продолжаются атаки на объекты критической инфраструктуры России. В посольстве посоветовали властям США навести порядок на собственной территории.