Байден призвал готовиться к новой пандемии

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Президент США Джо Байден на ежегодной 76-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что в будущем вероятно появление новой пандемии, бороться с ней необходимо всему миру. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Будем ли мы вместе работать над спасением жизней, над борьбой с COVID-19 везде, а также над принятием необходимых шагов для подготовки к следующей пандемии, поскольку она настанет, или же мы не сможем воспользоваться всеми средствами в нашем распоряжении, пока появляются новые, более заразные, опасные варианты (коронавируса. – Прим. ред.)", – сказал Байден.

Президент США призвал мировое сообщество сделать выбор.

Ранее Байден обратился к мировому сообществу с призывом о необходимости работать вместе. Он также заявил, что Вашингтон не стремится к новой холодной войне и расколу мира.

