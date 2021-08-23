Путин присвоил аэропорту Грозного имя Ахмата Кадырова

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Международный аэропорт Грозного теперь носит имя первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, документ размещен на официальном портале правовой информации.

"Присвоить международному аэропорту Грозный (Северный) имя А. А. Кадырова", – говорится в указе.

Президент Чеченской Республики Ахмат Кадыров погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе "Динамо" в Грозном. 23 августа 2021 года исполняется 70 лет со дня его рождения.

Президентом России был подписан указ о присвоении Кадырову звания Героя РФ (посмертно) и об увековечении его памяти.

В 2019 году глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на идею пересмотреть решение о присвоении звания Героя России ему и его отцу Ахмату Кадырову.