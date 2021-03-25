Кадыров назвал слова экс-силовика о "казнях" в Чечне сказками

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бывший силовик Сулейман Гезмахмаев, рассказавший о якобы внесудебных расправах в республике, выдумал историю для получения убежища в Европе, передает РИА Новости.
"Наркоман, о котором даже стыдно говорить, что он служил в полку, сбежал сначала в Германию, и чтобы получить убежище, придумал истории о своих приключениях, но там не хватило его "показаний", – заявил Кадыров на совещании в МВД по Чечне.
15 марта "Новая газета" опубликовала материал с данными о казнях в Чечне. В нем бывший сотрудник полка имени Ахмата Кадырова рассказал, что во время службы в спецподразделении якобы стал свидетелем преступлений.
После публикаций бойцы полка обратились к Владимиру Путину с просьбой прекратить "нападки" газеты в адрес сотрудников подразделения.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что президент не может принимать судебные решения и рекомендовал задействовать юридические инструменты.
После этого Кадыров заявил, что озадачен высказываниями Пескова. Глава республики выразил уверенность, что люди могут обращаться к президенту по вопросам, которые их волнуют.
В ответ Песков подчеркнул, что любой россиянин может обратиться к Путину, но в информационных спорах законом предусмотрен необходимый арсенал правовых средств.
Ранее Кадыров поручил правоохранительным органам республики проверить на пособничество терроризму заявления родственников убитых в Грозном боевиков.
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