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Москва 24

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Общество

01:36

Кадыров заступился за участников конфликта во Франции

происшествия за рубежом общество

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "правильными" действия уроженцев республики в конфликте во французском Дижоне, сообщает RT.

По его мнению, причиной беспорядков стала неспособность местных властей навести порядок в борьбе с наркоторговлей, а уроженцы Чечни защищали в конфликте своего земляка.

"Наркодилеры из Дижона жестоко расправились с 16-летним чеченцем, заступившимся за своего друга. В результате он получил тяжелые травмы", – написал Кадыров в Telegram.

Кадыров отметил, что не считает конфликт "межэтническим". Также он выразил уверенность в том, что самим жителям Дижона "порядком надоели эти нелюди".

Беспорядки в Дижоне произошли на прошлой неделе между местной североафриканской общиной и выходцами из Чечни.

Ситуация накалилась, когда несколько десятков человек с закрытыми капюшонами лицами собрались в центре города, а затем напали на кальянную.

Согласно данным полиции, в них участвовали до 200 выходцев из Чечни. Они жгли машины и мусорные баки, пострадали около 10 человек.

Полиция применила слезоточивый газ на акции протеста во Франции

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