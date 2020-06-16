В Дагестане граждане Азербайджана из временного лагеря напали на полицию

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Граждане Азербайджана, находящиеся в пункте временного размещения (ПВР) в Дагестане, напали сотрудников полиции и разбили машины.

Как рассказал РИА Новости и.о. главы Дербентского района Фуад Шахиев, инцидент произошел из-за того, что они не могут вернуться домой.

По его словам, азербайджанцы начали возмущаться и требовать пересечения границы, поэтому в ПВР были стянуты дополнительные силы.

В данный момент ситуация нормализовалась. Шахиев добавил, что 16 июня ситуация будет обговорена на встрече с представителями Азербайджана.

По данным МЧС РФ, в ПВР развернуты палатки для проживания 360 человек из Азербайджана. Они не смогли выехать из России из-за пандемии.

Ранее сообщалось, что в французском Дижоне произошли столкновения между местной североафриканской общиной и выходцами из Чечни.