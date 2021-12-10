Кадыров предложил дать правовую оценку высказываниям Сокурова о Северном Кавказе

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Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил компетентным органам дать правовую оценку высказываниям режиссера Александра Сокурова о республиках Северного Кавказа в составе России.

По мнению политика, слова следует проверить на факт "антигосударственного и экстремистского характера". Он также напомнил, что жители республики сделали свой выбор быть в составе РФ еще в 2003 году.

"Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации!", – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Ранее во время встречи президента РФ с Советом по развитию гражданского общества и правам человека Сокуров заявил, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил отпустить тех, кто не хочет входить в состав РФ. С данной позицией Путин не согласился, отметив, что в России никто не хочет сепаратизма.

В Кремле поспорившего с Путиным Сокурова обвинили в непрофессионализме. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, режиссеру не грозит за арест. По его словам, российский лидер относится к нему по-доброму.