Кадыров назвал неуместными аргументы против запрета на указание национальности в СМИ

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Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что аргументы против законопроекта о запрете на распространение в СМИ и интернете сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений, являются неуместными. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"За последние дни я ни разу не услышал и не прочитал ни одного внятного, аргументированного, взвешенного и убедительного комментария против этого законопроекта. Звучат какие-то неуместные отсылки на свободу слова, цензуру, на некое вырванное из общей массы узкое общественное мнение, просьбы не учить их работать", – говорится в публикации Кадырова.

Он также предложил, чтобы журналисты начали указывать все национальности.

Ранее парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, предполагающий введение в России запрет на упоминание в СМИ национальности преступников.

Отмечается, что публикация подобных сведений может быть расценена как оскорбление национальных и религиозных чувств граждан. Законопроект же призван обеспечить межнациональное и межконфессиональное согласие на территории России.