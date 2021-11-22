Кадыров назвал неуместными аргументы против запрета на указание национальности в СМИ

Фото: ТАСС/Елена Афонина
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что аргументы против законопроекта о запрете на распространение в СМИ и интернете сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений, являются неуместными. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
"За последние дни я ни разу не услышал и не прочитал ни одного внятного, аргументированного, взвешенного и убедительного комментария против этого законопроекта. Звучат какие-то неуместные отсылки на свободу слова, цензуру, на некое вырванное из общей массы узкое общественное мнение, просьбы не учить их работать", – говорится в публикации Кадырова.
Он также предложил, чтобы журналисты начали указывать все национальности.
Ранее парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, предполагающий введение в России запрет на упоминание в СМИ национальности преступников.
Отмечается, что публикация подобных сведений может быть расценена как оскорбление национальных и религиозных чувств граждан. Законопроект же призван обеспечить межнациональное и межконфессиональное согласие на территории России.
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