В ГД внесли законопроект о запрете на упоминание в СМИ национальности преступников

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, предполагающий введение в России запрет на упоминание в СМИ национальности преступников. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты российского парламента.
"Предлагается ввести запрет на распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедания и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений", – говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что публикация подобных сведений может быть расценена как оскорбление национальных и религиозных чувств граждан. Законопроект же призван обеспечить межнациональное и межконфессиональное согласие на территории России.
В начале ноября после драки в Новой Москве главред RT Маргарита Симоньян заявила, что иногда кавказцы недостойно ведут себя в Москве. В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал журналистку, рассказав о благородстве жителей Кавказа.
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