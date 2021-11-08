Собчак вмешалась в спор Симоньян и Кадырова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ксения Собчак вмешалась в спор главного редактора RT Маргариты Симоньян и главы Чечни Рамзана Кадырова о кавказцах, сообщает Pravda.Ru.

Ранее Симоньян заявила, что иногда кавказцы недостойно ведут себя в Москве. Кадыров раскритиковал ее, рассказав о благородстве жителей Кавказа.

Собчак же обратила внимание на то, что национальность преступников теперь стала отягчающим обстоятельством при совершении ими противоправных действий.

Она также добавила, что споры идеально легли между Днем народного единства и годовщиной революции.

Журналистка также отметила пост успешного медиаменеджера Кристины Потупчик, которая всех пристыдила и призвала не мерить друг другу черепа.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал новый выпуск шоу блогера Анастасии Ивлеевой с участием Ксении Собчак. Он заявил, что увиденное ему хочется "быстрее развидеть и помыть глаза с мылом".

Он также выразил сожаление из-за того, что YouTube, по его мнению, превращается в цирк оральной проституции.

