Милонов прокомментировал поцелуй Собчак и Ивлеевой

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал новый выпуск шоу блогера Анастасии Ивлеевой, в котором артисты мужского пола для выступления переодеваются в женскую одежду. В нем же Ивлеева поцеловалась с телеведущей Ксенией Собчак.
"Единственное, что хочется сделать после просмотра шоу Ивлеевой, – развидеть увиденное и помыть глаза с мылом. А еще отправить всех участников в специнтернат, где им восполнят базовое образование и научат себя прилично вести", – отметил парламентарий в разговоре с RT.
Милонов также выразил сожаление из-за того, что YouTube, по его мнению, превращается в цирк оральной проституции. Темы и форматы там выбираются по критерию максимальной скандальности, а не исходя из их социальной значимости, добавил политик.
Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец подала жалобы в Генпрокуратуру и Роскомнадзор на танцевальное шоу "Королевские кобры" Насти Ивлеевой. Правозащитница рассказала, что обвиняет блогершу в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.
Настю Ивлееву обвинили в пропаганде ЛГБТ
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