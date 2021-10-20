Милонов прокомментировал поцелуй Собчак и Ивлеевой

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал новый выпуск шоу блогера Анастасии Ивлеевой, в котором артисты мужского пола для выступления переодеваются в женскую одежду. В нем же Ивлеева поцеловалась с телеведущей Ксенией Собчак.

"Единственное, что хочется сделать после просмотра шоу Ивлеевой, – развидеть увиденное и помыть глаза с мылом. А еще отправить всех участников в специнтернат, где им восполнят базовое образование и научат себя прилично вести", – отметил парламентарий в разговоре с RT.

Милонов также выразил сожаление из-за того, что YouTube, по его мнению, превращается в цирк оральной проституции. Темы и форматы там выбираются по критерию максимальной скандальности, а не исходя из их социальной значимости, добавил политик.

Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец подала жалобы в Генпрокуратуру и Роскомнадзор на танцевальное шоу "Королевские кобры" Насти Ивлеевой. Правозащитница рассказала, что обвиняет блогершу в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.