Дмитрий Певцов назвал очередным хайпом поцелуй Собчак и Ивлеевой

Фото: YouTube/НАСТЯ ИВЛЕЕВА

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, актер Дмитрий Певцов в беседе с Москвой 24 заявил, что поцелуй Анастасии Ивлеевой и Ксении Собчак – не более чем хайп.

Ранее на YouTube вышел выпуск нового шоу блогера Анастасии Ивлеевой, где специальной гостьей стала Ксения Собчак. Во время съемок между ними разразился танцевальный поединок. В пылу состязания Собчак села на шпагат, а финалом батла стал страстный поцелуй между дивами.





Дмитрий Певцов депутат Госдумы Мне кажется, обращать внимание на этих персонажей – это увеличивать их псевдопопулярность. Это не более чем эпатаж, очередной хайп, скандал. Яйца выеденного не стоит.

При этом, по словам Певцова, Собчак и Ивлеева не являются кумирами молодежи. "Какой молодежи нужна Собчак? Не смешите меня. Они смотрят совсем другие вещи. Какая Ивлеева? Я не знаю, кто такая Ивлеева", – подчеркнул парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал новый выпуск шоу блогера Анастасии Ивлеевой с участием Ксении Собчак. После его просмотра хочется развидеть увиденное и помыть глаза с мылом, заявил парламентарий. Он также выразил сожаление из-за того, что YouTube, по его мнению, превращается в цирк оральной проституции.