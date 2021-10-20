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Дмитрий Певцов назвал очередным хайпом поцелуй Собчак и Ивлеевой

"Очередной хайп": Дмитрий Певцов отреагировал на поцелуй Собчак и Ивлеевой
культура эксклюзив

Фото: YouTube/НАСТЯ ИВЛЕЕВА

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, актер Дмитрий Певцов в беседе с Москвой 24 заявил, что поцелуй Анастасии Ивлеевой и Ксении Собчак – не более чем хайп.

Ранее на YouTube вышел выпуск нового шоу блогера Анастасии Ивлеевой, где специальной гостьей стала Ксения Собчак. Во время съемок между ними разразился танцевальный поединок. В пылу состязания Собчак села на шпагат, а финалом батла стал страстный поцелуй между дивами.

Мне кажется, обращать внимание на этих персонажей – это увеличивать их псевдопопулярность. Это не более чем эпатаж, очередной хайп, скандал. Яйца выеденного не стоит.
Дмитрий Певцов
депутат Госдумы

При этом, по словам Певцова, Собчак и Ивлеева не являются кумирами молодежи. "Какой молодежи нужна Собчак? Не смешите меня. Они смотрят совсем другие вещи. Какая Ивлеева? Я не знаю, кто такая Ивлеева", – подчеркнул парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал новый выпуск шоу блогера Анастасии Ивлеевой с участием Ксении Собчак. После его просмотра хочется развидеть увиденное и помыть глаза с мылом, заявил парламентарий. Он также выразил сожаление из-за того, что YouTube, по его мнению, превращается в цирк оральной проституции.

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