Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

21:07

Песков оценил вероятность ареста Сокурова после спора с Путиным

власть политика культура

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Режиссеру Александру Сокурову, который поспорил с Владимиром Путиным, арест не грозит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, Путин по-доброму относится к режиссеру.

Кроме того, во время дискуссии на встрече с членами Совета по правам человека президент заявил, что давно не виделся с Сокуровым и с удовольствием бы с ним подискутировал. Сам режиссер в беседе с News.ru отметил, что приглашение в гости к президенту стоит воспринимать как новогоднюю шутку.

"Я должен пойти в гости к президенту? Вы считаете, что это серьезно? Вы же журналисты, у вас должно быть чувство юмора", – отметил Сокуров.

Он также подчеркнул, что ему не стоило выступать на встрече СПЧ и спорить с президентом. При этом реакцию Путина он назвал слишком эмоциональной.

Ранее Сокуров заявил, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил отпустить тех, кто не хочет входить в состав РФ. С данной позицией Путин не согласился. Президент отметил, что в России никто не хочет сепаратизма.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать