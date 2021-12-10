Песков оценил вероятность ареста Сокурова после спора с Путиным

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев



Режиссеру Александру Сокурову, который поспорил с Владимиром Путиным, арест не грозит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, Путин по-доброму относится к режиссеру.

Кроме того, во время дискуссии на встрече с членами Совета по правам человека президент заявил, что давно не виделся с Сокуровым и с удовольствием бы с ним подискутировал. Сам режиссер в беседе с News.ru отметил, что приглашение в гости к президенту стоит воспринимать как новогоднюю шутку.

"Я должен пойти в гости к президенту? Вы считаете, что это серьезно? Вы же журналисты, у вас должно быть чувство юмора", – отметил Сокуров.

Он также подчеркнул, что ему не стоило выступать на встрече СПЧ и спорить с президентом. При этом реакцию Путина он назвал слишком эмоциональной.

Ранее Сокуров заявил, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил отпустить тех, кто не хочет входить в состав РФ. С данной позицией Путин не согласился. Президент отметил, что в России никто не хочет сепаратизма.

