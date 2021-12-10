Сокуров прокомментировал спор с Путиным о кризисе российской федеративности

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Режиссер Александр Сокуров прокомментировал спор, возникший с Владимиром Путиным во время встречи с Советом по развитию гражданского общества и правам человека.

"Он зря обижается – вот что я могу сказать. Он не вник, не смог вникнуть в то, что я говорил", – сказал Сокуров "Газете.ру".

По его словам, во время видеовстречи были проблемы со связью, что могло стать причиной непонятых слов о кризисе российской федеративности.

Во время заседания Александр Сокуров заявил, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил отпустить тех, кто не хочет входить в состав РФ. С данной позицией Путин не согласился. Президент отметил, что в России никто не хочет сепаратизма.

