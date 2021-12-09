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Владимир Путин назвал происходящее в Донбассе геноцидом. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

По его словам, первый шаг к геноциду – русофобия.

"Здесь нужно действовать очень аккуратно, с тем чтобы не девальвировать эти понятия", – подчеркнул Путин.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в процесс милитаризации Украины включился Евросоюз, на этом фоне переговоры по мирному урегулированию украинского кризиса зашли в тупик. Она напомнила, что недавно Евросоюз принял решение о выделении 31 миллиона евро на военно-техническую помощь Украине. По ее словам, данное решение не способствует миру в Донбассе.

