Захарова заявила, что переговоры по украинскому кризису зашли в тупик

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
В процесс милитаризации Украины включился Евросоюз, на этом фоне переговоры по мирному урегулированию украинского кризиса зашли в тупик. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что недавно Евросоюз принял решение о выделении 31 миллиона евро на военно-техническую помощь Украине. По ее словам, данное решение не способствует миру в Донбассе.
"Претендуя на некую серьезность, ЕС на деле не только не способствует миру в Донбассе, он просто усугубляет ситуацию, пытаясь представить Россию стороной конфликта", – цитирует Захарову ТАСС.
Она также отметила, что Брюссель подталкивает Киев к пересмотру Минских соглашений. По ее словам, эмиссары Брюсселя воодушевляли тех, кто совершал антиконституционные перевороты.
"Вместо того чтобы выполнять обязательства по минскому комплексу мер, киевский режим занимается просто имитацией процесса, уклоняется от прямого диалога с Донецком и Луганском и пытается переложить ответственность за пробуксовку урегулированию на Россию, которая является посредником в мирном процессе", – подчеркнула Захарова.
Она подчеркнула, что такие действия направлены и на то, чтобы отвлечь внимание граждан Украины от внутренних проблем.
Захарова призвала Киев отказаться от игнорирования Минских соглашений и прекратить массовые нарушения прав человека.
"При поддержке стран НАТО, которые просто накачивают оружием Украину, находящуюся в состоянии гражданской войны, Киев наращивает группировку на линии соприкосновения в Донбассе", – сказала она.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов пойти на уступки в отношениях с Москвой в случае встречных шагов со стороны России. Министр иностранных дел добавил, что готовы на уступки, если они будут встречены взаимностью со стороны России.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: