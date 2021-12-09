Захарова заявила, что переговоры по украинскому кризису зашли в тупик

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

В процесс милитаризации Украины включился Евросоюз, на этом фоне переговоры по мирному урегулированию украинского кризиса зашли в тупик. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что недавно Евросоюз принял решение о выделении 31 миллиона евро на военно-техническую помощь Украине. По ее словам, данное решение не способствует миру в Донбассе.

"Претендуя на некую серьезность, ЕС на деле не только не способствует миру в Донбассе, он просто усугубляет ситуацию, пытаясь представить Россию стороной конфликта", – цитирует Захарову ТАСС.

Она также отметила, что Брюссель подталкивает Киев к пересмотру Минских соглашений. По ее словам, эмиссары Брюсселя воодушевляли тех, кто совершал антиконституционные перевороты.

"Вместо того чтобы выполнять обязательства по минскому комплексу мер, киевский режим занимается просто имитацией процесса, уклоняется от прямого диалога с Донецком и Луганском и пытается переложить ответственность за пробуксовку урегулированию на Россию, которая является посредником в мирном процессе", – подчеркнула Захарова.

Она подчеркнула, что такие действия направлены и на то, чтобы отвлечь внимание граждан Украины от внутренних проблем.

Захарова призвала Киев отказаться от игнорирования Минских соглашений и прекратить массовые нарушения прав человека.

"При поддержке стран НАТО, которые просто накачивают оружием Украину, находящуюся в состоянии гражданской войны, Киев наращивает группировку на линии соприкосновения в Донбассе", – сказала она.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов пойти на уступки в отношениях с Москвой в случае встречных шагов со стороны России. Министр иностранных дел добавил, что готовы на уступки, если они будут встречены взаимностью со стороны России.

