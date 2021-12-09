Глава МИД Украины заявил о готовности пойти на уступки в отношениях с Россией

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Киев готов пойти на уступки в отношениях с Москвой в случае встречных шагов со стороны России. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он добавил, что такой подход, по его мнению, является конструктивным.

"Мы готовы пойти на уступки, если они будут встречены взаимностью со стороны России. Но мы не пойдем на уступки в вопросах, которые имеют фундаментальную важность для развития украинского государства", – сказал он в интервью телеканалу Sky News, цитату из которого приводит РИА Новости.

Министр иностранных дел Украины уточнил, что под фундаментальной важностью для развития страны он имел ввиду европейскую и евро-атлантическую интеграцию.

Кроме того, Кулеба выразил надежду, что в случае эскалации у границ, союзники Украины окажут ей поддержку в экономической сфере и, если понадобится, помогут усилить армию.

Во вторник, 7 декабря, в ходе переговоров с американским коллегой Джо Байденом Владимир Путин обратил внимание на то, что попытки освоения украинской территории предпринимает именно НАТО, поэтому не стоит перекладывать ответственность на Москву.