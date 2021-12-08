В Пентагоне заявили, что США не планируют направлять Украине дополнительную военную помощь

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Соединенные Штаты не планируют оказывать Украине дополнительную военную помощь. Об этом в среду, 8 декабря, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"У нас нет объявлений или решений в отношении дополнительной военной помощи Украине", – приводит его слова ТАСС.

Кирби также сообщил, что до конца текущей недели Вашингтон направит Киеву последнюю, запланированную на этот год партию военной помощи. Она включает поставку стрелкового оружия и боеприпасов.

Ранее сообщалось, что палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год объемом около 770 миллиардов долларов. Согласно документу, на военную помощь Украине предлагается выделить 300 миллионов долларов. Бюджет еще предстоит утвердить американскому сенату, после он поступит на подпись президенту Соединенных Штатов Джо Байдену.

До этого помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США расширят военную помощь для Украины, если Россия предпримет шаги против Киева.