Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2022 год

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Палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год объемом около 770 миллиардов долларов. Трансляцию голосования вел телеканал C-SPAN.

Документ поддержали 363 законодателя, против высказались 70. Теперь бюджет предстоит утвердить американскому сенату, после он поступит на подпись президенту Соединенных Штатов Джо Байдену.

В документе также есть положение о выделении 4 миллиардов долларов на программу Европейской инициативы по сдерживанию, чья деятельность направлена против России.

Помимо этого, 300 миллионов долларов предлагается выделить на военную помощь Украине, 150 миллионов долларов планируют потратить на сотрудничество в области безопасности со странами Балтии.

В проекте также есть положение о создании комиссии для изучения военной кампании США в Афганистане и запрет на поставку ресурсов и средств Пентагона запрещенной в РФ террористической организации "Талибан".

Из согласованной версии проекта бюджета исключили инициативы о санкциях против "Северного поток – 2", суверенного долга России и возможности введения рестрикций в отношении 35 граждан РФ.