В Госдуме заявили, что США выбрали Украину новым местом напряжения в мире

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Военным лоббистам США после ухода из Афганистана необходимо было найти другое место напряжения в мире, им стала Украина, считает депутат Госдумы Адальби Шхагошев.
Он предположил, что это делается для того, чтобы осваивать миллиардные бюджеты для оборонной промышленности Соединенных Штатов.
"Все, что касается многочисленных заявлений, это дело рук военных лоббистов США. <...> Когда они проиграли в Афганистане, ушли оттуда, куда они тратили сотни миллиардов долларов, военному лобби необходимо было найти другое место напряжения в мире", – приводит слова парламентария РИА Новости.
В ноябре американские и украинские СМИ начали заявлять о планах России по нападению на Украину. Тогда глава украинской военной разведки генерал Кирилл Буданов сообщил, что вторжение может произойти в конце января или начале февраля 2022 года.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не вынашивает никаких агрессивных планов и не готовится к нападениям на другие страны. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия сообщала об этом на самых разных уровнях.
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