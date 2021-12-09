Посол Украины призвал нового канцлера ФРГ обеспечить "холодный душ" для России

Фото: AP Photo/Michael Sohn

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник призвал нового канцлера Германии Олафа Шольца организовать противодействие политике России, сообщает РИА Новости.

По его словам, Киев возлагает огромные надежды на новое федеральное правительство. В частности, он подчеркнул, что Украина ждет "мощного голоса" из Берлина, чтобы обеспечить Москве "холодный душ".

Мельник обвинил Россию в подготовке к войне, выразив надежду, что Шольц проявит дипломатическую инициативу и созовет "нормандский саммит" в Берлине для предотвращения новой войны в Европе и "прекращения оккупации Крыма и Донбасса".

Также посол снова потребовал от немецкого правительства опубликовать "каталог жестких и болезненных карательных мер" в отношении России, включая запрет "Северного потока – 2".

Ангела Меркель сложила обязанности канцлера ФРГ после избрания на эту должность социал-демократа Олафа Шольца. В результате тайного голосования он без прений получил 395 голосов. Для победы в нынешнем бундестаге нужно было набрать минимум 369 голосов из 736.