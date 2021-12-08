В Кремле рассчитывают на установление конструктивных отношений с новым канцлером ФРГ

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Москва рассчитывает, что между Владимиром Путиным и новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем сложатся конструктивные отношения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Социал-демократ Олаф Шольц стал новым канцлером ФРГ. В результате тайного голосования он без прений получил 395 голосов. Для победы в нынешнем бундестаге нужно было набрать минимум 369 голосов из 736.
После избрания Шольца обязанности канцлера ФРГ сложит Ангела Меркель. Для церемонии прощания она выбрала композиции певицы Хильдегард Кнеф и панк-рокерши из ГДР Нины Хаген.
Недавно Меркель записала последний видеоподкаст в качестве исполняющего обязанности канцлера Германии. Она обратилась к гражданам, призвав их прививаться от коронавируса. Первое обращение вышло в 2006 году в канун чемпионата мира по футболу.
Ангелу Меркель проводят с поста канцлера под немецкий панк-рок
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