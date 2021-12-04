Меркель посвятила свой последний видеоподкаст в качестве и.о. канцлера Германии вакцинации

Фото:AP Photo/Annegret Hilse/Pool Photo via AP

Ангела Меркель записала последний видеоподкаст в качестве исполняющего обязанности канцлера Германии. Она обратилась к гражданам, призвав их прививаться от коронавируса.

"Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам таким образом. Впервые это произошло 15 лет назад. Тогда для главы правительства было необычно вот так прямо обращаться к гражданам в Сети", – отметила Меркель.

Она напомнила, что первое обращение вышло в 2006 году в канун чемпионата мира по футболу.

Меркель подчеркнула, что в нынешнем видеообращении хочет в последний раз сказать гражданам о том, что волнует ее больше всего. Одна из таких проблем, по словам канцлера, – серьезное положение с пандемией коронавируса в стране.

"Поэтому я еще раз призываю вас серьезно отнестись к этому коварному вирусу. Новый штамм "Омикрон", похоже, еще более заразен, чем предыдущие", – отметила Меркель в обращении.

Она поблагодарила граждан, проявляющих осторожность в столь непростое время, а также призвала людей пройти вакцинацию ради преодоления пандемии.

Обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель сложит после избрания на эту должность Олафа Шольца. Процедура намечена на 8 декабря.

При этом в конце октября президент ФРГ уже вручил Меркель уведомление об окончании ее полномочий. Аналогичное уведомление получил и Шольц.