Меркель посвятила свой последний видеоподкаст в качестве и.о. канцлера Германии вакцинации

17:22
Фото:AP Photo/Annegret Hilse/Pool Photo via AP
Ангела Меркель записала последний видеоподкаст в качестве исполняющего обязанности канцлера Германии. Она обратилась к гражданам, призвав их прививаться от коронавируса.
"Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам таким образом. Впервые это произошло 15 лет назад. Тогда для главы правительства было необычно вот так прямо обращаться к гражданам в Сети", – отметила Меркель.
Она напомнила, что первое обращение вышло в 2006 году в канун чемпионата мира по футболу.
Меркель подчеркнула, что в нынешнем видеообращении хочет в последний раз сказать гражданам о том, что волнует ее больше всего. Одна из таких проблем, по словам канцлера, – серьезное положение с пандемией коронавируса в стране.
"Поэтому я еще раз призываю вас серьезно отнестись к этому коварному вирусу. Новый штамм "Омикрон", похоже, еще более заразен, чем предыдущие", – отметила Меркель в обращении.
Она поблагодарила граждан, проявляющих осторожность в столь непростое время, а также призвала людей пройти вакцинацию ради преодоления пандемии.
Обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель сложит после избрания на эту должность Олафа Шольца. Процедура намечена на 8 декабря.
При этом в конце октября президент ФРГ уже вручил Меркель уведомление об окончании ее полномочий. Аналогичное уведомление получил и Шольц.
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