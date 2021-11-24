Шольц будет избран новым канцлером ФРГ не позднее 8 декабря – СМИ

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Заседание Бундестага, на котором Олаф Шольц будет избран новым канцлером ФРГ, пройдет не позднее 8 декабря, сообщает издание Spiegel.
По данным издания, при определенных обстоятельствах назначение Шольца может произойти и раньше – уже 6 декабря.
Также сообщалось, что нынешняя исполняющая обязанности канцлера Ангела Меркель по времени пребывания у власти скорее не побьет рекорд Гельмута Коля, который был у власти 5 869 дней. Для этого ей нужно оставаться у власти до 17 декабря, пишет издание.
Выборы в Германии прошли 26 сентября. Социал-демократическая партия Германии получила 25,7% голосов, поэтому займет 206 мест в бундестаге. Фракция Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" – из 118, "Свободной демократической партии" – из 92, "Альтернативы для Германии" – из 83. Левые будут представлены 39 депутатами.
После выборов социал-демократы, "зеленые" и либералы ФРГ вступили в переговоры о создании нового правительства. Ранее они уведомили о согласовании коалиционного договора.
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