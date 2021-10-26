Президент ФРГ вручил Меркель уведомление об окончании ее полномочий

26 октября, 19:27
Фото: AP Photo/Markus Schreiber
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель уведомление об окончании ее полномочий в качестве канцлера. Об этом сообщает РИА Новости.
Церемония проходит во дворце Бельвю. На нее приглашено ограниченное число гостей и журналистов в связи с мерами по профилактике коронавирусной инфекции.
Уведомления об окончании полномочий также получили вице-канцлер Олаф Шольц, министры правительства Меркель и руководитель офиса канцлера Хельге Браун.
Ранее сообщалось, что во вторник состоялось учредительное заседание парламента ФРГ 20-го созыва. Новым президентом бундестага стала 53-летняя Бербель Бас, представляющая Социал-демократическую партию Германии.
Как заявил в сентябре директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин, Россия готова к сотрудничеству с любым преемником Меркель. Представитель внешнеполитического ведомства также высоко оценил возможности для взаимодействия РФ и ФРГ.
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