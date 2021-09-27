Смена власти в Германии не повлияет на отношения с Россией – политолог

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Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов рассказал Москве 24, что сильных перемен в отношениях между РФ и Германией после выборов в бундестаг не стоит ждать.
26 сентября состоялись выборы в немецкий парламент. По предварительным данным, Социал-демократическая партия ФРГ получила 25,7% голосов, поэтому займет 206 мест в бундестаге. Фракция Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" – из 118, "Свободной демократической партии" – из 92, "Альтернативы для Германии" – из 83. Левые будут представлены 39 депутатами.
По мнению Белова, все будущие канцлеры станут комфортными партнерами на международной арене. В частности, за эту должность сейчас борются кандидат от Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц и кандидат от ХДС/ХСС Армин Лашет.
"Я думаю, что у Путина не будет проблем установить отношения и с Олафом Шольцем, и с Армином Лашетом. Понятно, что люди различаются, но они будут более чем конструктивны в рабочем плане. Насчет личной химии – сложно сказать, будут ли близкие отношения такие, как со Шредером, но по крайней мере Шольц хорошо знаком со Шредером. Я могу вполне их представить за кружкой чая", – отметил эксперт.
Собеседник Москвы 24 добавил, что санкции в отношении России также, скорее всего, никто не снимет.
"Все это, к сожалению, останется, но будем как-то из этого выходить. "Зеленые", я полагаю, не будут ничего иметь против молодежного обмена, гражданского диалога. Экологический проект тоже будет осуществляться, как и программа по водородной тематике. Такая же ситуация будет по Украине и по всем вопросам, связанным с демократией в России", – заключил Белов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Россия рассчитывает на преемственность курса Берлина в двусторонних отношениях. Он также отметил, что Германия является для российской стороны крупным торгово-экономическим и инвестиционным партнером, поэтому Москва заинтересована в развитии этих отношений. Все разногласия можно и нужно решать путем диалога, подчеркнул Песков.
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