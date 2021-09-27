Эксперт считает, что Меркель может продолжить работу в международной организации

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель не уйдет на пенсию после отставки, считает немецкий политолог и профессор Свободного университета Берлина Нильс Дидерих. По его словам, Меркель может продолжить работу в международной организации, передает РИА Новости.

При этом Дидерих уверен, что канцлер Германии не вернется к активной политической деятельности.

"Ей могут предложить стать федеральным президентом, то есть преемницей Франка-Вальтера Штайнмайера. Но я предполагаю, что она отклонит такую просьбу", – заявил политолог.

Дидерих считает, что Меркель не будет занимать и какую-то прибыльную должность в наблюдательном совете или на предприятии. При этом эксперт предполагает, что она может стать хорошим специалистом в крупном институте по поддержке науки.

"Вероятным вариантом была бы работа в какой-либо международной организации. Бывший канцлер Вилли Брандт вместе с бывшим премьер-министром Швеции Улофом Пальме и другими возглавил комиссию, которая проводила исследования по развитию третьего мира. Вот что-то такое могла бы делать госпожа Меркель. Быть представительской фигурой или координатором в международной организации", – продолжил Дидерих.

Ранее сообщалось, что на парламентских выборах в Германии победила Социал-демократическая партия. СДПГ получила 25,7% голосов.