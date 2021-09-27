Эксперт считает, что Меркель может продолжить работу в международной организации

12:17
Фото: AP Photo/Franc Zhurda
Канцлер ФРГ Ангела Меркель не уйдет на пенсию после отставки, считает немецкий политолог и профессор Свободного университета Берлина Нильс Дидерих. По его словам, Меркель может продолжить работу в международной организации, передает РИА Новости.
При этом Дидерих уверен, что канцлер Германии не вернется к активной политической деятельности.
"Ей могут предложить стать федеральным президентом, то есть преемницей Франка-Вальтера Штайнмайера. Но я предполагаю, что она отклонит такую просьбу", – заявил политолог.
Дидерих считает, что Меркель не будет занимать и какую-то прибыльную должность в наблюдательном совете или на предприятии. При этом эксперт предполагает, что она может стать хорошим специалистом в крупном институте по поддержке науки.
"Вероятным вариантом была бы работа в какой-либо международной организации. Бывший канцлер Вилли Брандт вместе с бывшим премьер-министром Швеции Улофом Пальме и другими возглавил комиссию, которая проводила исследования по развитию третьего мира. Вот что-то такое могла бы делать госпожа Меркель. Быть представительской фигурой или координатором в международной организации", – продолжил Дидерих.
Ранее сообщалось, что на парламентских выборах в Германии победила Социал-демократическая партия. СДПГ получила 25,7% голосов.
Новости мира: в Германии подводят итоги выборов в Бундестаг
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: