Аналитики прокомментировали предварительные итоги выборов в ФРГ

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Предварительные итоги выборов в ФРГ были предсказуемы, отметили ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин и старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. По словам экспертов, победу социал-демократам предсказывали все опросы общественного мнения, передает RT.
"Такой расклад сил предсказуем, теперь дело за формированием правящей коалиции и за голосованием за кандидатуру представителя социал-демократической партии, министра финансов ФРГ Олафа Шольца", – отметил Камкин.
Оленченко же напомнил, что в настоящее время наступает период переговоров между потенциальными членами правительственной коалиции.
"До этого времени канцлером будет оставаться Ангела Меркель. Большинство экспертов считают, что этот процесс может затянуться на несколько месяцев, если не будет сделано радикальных шагов", – заключил Оленченко.
Директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба Валдай Федор Лукьянов заявил РИА Новости, что политика Берлина в отношении Москвы не поменяется. При этом предсказать состав будущего кабинета, по его словам, практически невозможно.
"Вероятнее всего, будет трехпартийное правительство. Оно будет разнонаправленным и пестрым. К примеру, если будет создана коалиция социал-демократов, но с участием "Зеленых", то выработка линии в отношении России будет осложнена, так как социал-демократы настроены в общем позитивно, а "Зеленые" – нет", – пояснил эксперт.
Лукьянов считает, что Германия продолжит использовать осторожный консенсусный подход, сочетающий в себе критическую риторику и стремление сохранять прагматическое взаимодействие в важных вопросах.
Ранее сообщалось, что социал-демократическая партия Германии получила 25,7% голосов, поэтому займет 206 мест в бундестаге. Фракция Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" – из 118, "Свободной демократической партии" – из 92, "Альтернативы для Германии" – из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами.
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