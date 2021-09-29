В МИД РФ оценили сотрудничество с преемником Меркель

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Директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что Россия готова к сотрудничеству с любым преемником Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ. Об этом сообщает РИА Новости.

Он добавил, что выборный процесс в Германии является внутренним делом этой страны, а РФ и ФРГ обладают перспективами развития сразу в нескольких межгосударственных сферах – в культуре, образовании, торговле.

Выборы в Бундестаг прошли в Германии 26 сентября. На данный момент партии переходят к переговорам для формирования коалиции.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона внимательно следит за выборным процессом в Германии. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва рассчитывает на преемственность в отношениях между странами.