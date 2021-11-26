Меркель выбрала рок-хит для церемонии прощания с должностью канцлера – СМИ

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Ангела Меркель, которая занимала пост канцлера Германии в течение 16 лет, для церемонии прощания с должностью выбрала композиции певицы Хильдегард Кнеф и панк-рокерши из ГДР Нины Хаген. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

Предполагается, что во время мероприятия во дворе министерства обороны ФРГ прозвучат песни "Для меня должен пойти дождь из красных роз" и "Ты забыл цветную пленку". Также будет исполнено церковное пение "Боже, славим мы тебя".

На церемонии будут присутствовать около 200 гостей.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель уведомление об окончании ее полномочий в качестве канцлера. Уведомления об окончании полномочий также получили вице-канцлер Олаф Шольц, министры правительства Меркель и руководитель офиса канцлера Хельге Браун.

