Южный вестибюль станции "Нагатинская" закроют с 27 ноября

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

17:37

Меркель выбрала рок-хит для церемонии прощания с должностью канцлера – СМИ

политика

Фото: AP Photo/Yorgos Karahalis

Ангела Меркель, которая занимала пост канцлера Германии в течение 16 лет, для церемонии прощания с должностью выбрала композиции певицы Хильдегард Кнеф и панк-рокерши из ГДР Нины Хаген. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

Предполагается, что во время мероприятия во дворе министерства обороны ФРГ прозвучат песни "Для меня должен пойти дождь из красных роз" и "Ты забыл цветную пленку". Также будет исполнено церковное пение "Боже, славим мы тебя".

На церемонии будут присутствовать около 200 гостей.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель уведомление об окончании ее полномочий в качестве канцлера. Уведомления об окончании полномочий также получили вице-канцлер Олаф Шольц, министры правительства Меркель и руководитель офиса канцлера Хельге Браун.

Меркель сложила с себя полномочия канцлера

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать