Жириновский заявил, что получил 6 доз вакцины от коронавируса

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал обо всех прививках от коронавируса, которые он сделал с момента появления вакцин. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я был одним из первых в России, кто сделал вакцинацию от коронавируса. Первый укол "Спутника V" мне сделали еще в начале сентября 2020 года", – заявил политик.
Затем, по словам Жириновского, уровень антител у него снизился. Для поддержки организма лидер ЛДПР привился "Спутником Лайт", а также применил назальную вакцину.
Политик добавил, что в конце лета 2021 года привился вакциной "КовиВак" от Центра имени Чумакова. Жириновский отметил, что перенес уколы хорошо, без температуры и иных побочных явлений.
Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее объявила, что в период нерабочих дней в Москве с 28 октября по 7 ноября будут работать пункты вакцинации от коронавируса и экспресс-тестирования.
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