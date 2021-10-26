По всей России ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий граждан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что во всех регионах РФ введена обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан.

"На сегодняшний день главными государственными санитарными врачами постановления об обязательной вакцинации отдельных категорий лиц приняты во всех субъектах РФ", – рассказала Попова на заседании Координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о росте числа заболевших коронавирусом среди беременных. По его словам, мониторинг этой категории граждан ведет Центр акушерства и гинекологии.

За последние сутки в России подтвердили 36 446 новых случаев коронавируса. В Москве COVID-19 диагностирован в 6 074 случаях.