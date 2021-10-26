Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14:31

В России свободны 12% больничных коек для пациентов с коронавирусом

общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России свободны 12% больничных коек для пациентов с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

По его словам, в регионах развернуто 292 тысячи коек для пациентов с COVID-19. Он добавил, что в ряде субъектов количество коек необходимо дополнительно наращивать.

В заключение он рассказал, что более 65% перепрофилированного коечного фонда оснащено кислородом.

Ранее заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой с COVID-19 может потребоваться введение новых ограничительных мер в регионах РФ.

В то же время главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает, что российским врачам необходимо усилить разъяснительную работу о коронавирусе среди населения в связи с увеличением числа заболевших.

Он подчеркнул, что поддерживает оперативную связь с коллегами со всей России. По словам Проценко, в инфекционных моногоспиталях в настоящее время лечение проходит большое количество пациентов. Медик выразил мнение, что это связано с низким уровнем вакцинации.

В регионах пытаются справиться с коронавирусом с помощью новых ограничений

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать