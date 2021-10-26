Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В России свободны 12% больничных коек для пациентов с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
По его словам, в регионах развернуто 292 тысячи коек для пациентов с COVID-19. Он добавил, что в ряде субъектов количество коек необходимо дополнительно наращивать.
В заключение он рассказал, что более 65% перепрофилированного коечного фонда оснащено кислородом.
Ранее заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой с COVID-19 может потребоваться введение новых ограничительных мер в регионах РФ.
В то же время главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает, что российским врачам необходимо усилить разъяснительную работу о коронавирусе среди населения в связи с увеличением числа заболевших.
Он подчеркнул, что поддерживает оперативную связь с коллегами со всей России. По словам Проценко, в инфекционных моногоспиталях в настоящее время лечение проходит большое количество пациентов. Медик выразил мнение, что это связано с низким уровнем вакцинации.
В регионах пытаются справиться с коронавирусом с помощью новых ограничений
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