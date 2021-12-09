Песков рассказал о подготовке к предстоящей встрече России и НАТО

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Владимир Путин и Джо Байден во время прошедших переговоров пришли к выводу, что обсуждение вопросов гарантий безопасности должно проходить с участием стран – членов НАТО, а не только между Москвой и Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так представитель Кремля прокомментировал информацию о подготовке встречи России с государствами – членами Альянса, о которой заявил Байден, сообщает "Газета.ру".
"Действительно, упоминалась тема, связанная с иными членами НАТО, во время телефонного разговора. С обеих сторон отмечалась необходимость согласования концептуально важных вопросов, в том числе и тех, о которых шла речь, и с другими странами тоже", – сказал Песков.
Он отметил, что прогнозирование динамики отношений Москвы и Вашингтона по данному вопросу является бессмысленным.
"Мы пока концентрируемся на подготовке основ тезисов нашей позиции, которые будут доведены до наших американских коллег", – подчеркнул Песков.
По его словам, пока Кремль не имеет четкого понимания относительно структуры предстоящей встречи и ее возможных участников.
Ранее президент США заявил, что встреча для обсуждения обеспокоенности России о расширении НАТО готовится на высоком уровне. Он пояснил, что в ней будут участвовать не только Россия и США, но и как минимум четыре главных союзника Вашингтона по НАТО. Байден отметил, что на встрече обсудят снижение напряженности на восточном фланге.
7 декабря Владимир Путин в ходе переговоров с Байденом обратил внимание на то, что попытки освоения украинской территории предпринимает именно НАТО, поэтому не стоит перекладывать на Москву ответственность за эскалацию противостояния.
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